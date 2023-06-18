Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, koruyucu aile hizmetlerinden yararlanan babalar, şehit yakınları, gaziler ve huzurevinde kalan babalarla Gölbaşı Hakimevi'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Duran, buradaki konuşmasında, babaların, sorumluluk konusunda ailenin önde gelen aktörü olduğunu belirtti.

Programda aynı zamanda anne ve anne adaylarının da bulunduğunu belirten Duran, "Anneliğin kutsiyetinin tabii ki babalıktan daha önemli olduğunun farkındayız. Bizim inancımız, örfümüz, kültürümüz ebeveynin kutsal olduğunu gösteriyor. Aslında aile kavramı bizim için çok kutsal. Cumhurbaşkanımızın da Türkiye Yüzyılı diye başlattığı söylemde aile kavramına özellikle vurgu yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin, toplumumuzun ayakta kalmasına vesile olan unsur aile unsurudur"

Duran, teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin insan hayatını kolaylaştırıcı yönleri olduğunu, fakat aynı zamanda aileyi hedef alan çok tehlikeli bir sürecin de başladığını dile getirdi.

Dünyada LGBT gibi bir takım akımlarla ailenin hedef alındığına işaret eden Duran, şöyle konuştu:

"Aslında bizim devletimizin, toplumumuzun ayakta kalmasına vesile olan unsur aile unsurudur. Onun için anneler babalar değerlidir. Aile çünkü toplumu bir arada tutar, diri tutar, genetik kodları aktarır, tevatür yoluyla gelenekleri, değerleri, inançları aktarır. Dedelerimizden, babaannelerimizden hayatın gerçeklerini, geçmişte yaşanmışları ve sonrasında aynı yanlışların yaşanmamasını dinleriz. Ama bu kültürü maalesef dijitalleşmeyle beraber artık kaybetmeye başladık. Çünkü çocuklarımız tablet, telefon alıp odalarına çekiliyor ve aile bağları zayıflamaya, artık toplum bireyselleşmeye başlıyor. Bayramlarda bile bir araya gelinmemeye başlıyor. Babalık rolü burada ortaya çıkıyor. Babalar şemsiyedir. Biz başta ailemizi koruyacağız sonra inşallah toplumumuzu koruyacağız. Bu konuda bizlere çok büyük rol düşüyor. İnşallah bu toplum, bu devlet aile yapısının güçlü olmasıyla beraber ayakta kalacak, payidar olacaktır."

Duran, konuşmasının ardından programa katılan babalarla bir süre sohbet etti. Daha sonra program kapsamında babalara hediye takdim edildi.

AA