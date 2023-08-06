ESKİŞEHİR- Odunpazarı Belediyesi, Arasta Çarşısı içinde yer alan bir binayı, seramiğin serüvenini yansıtan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’ne dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında açılışı yapılan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, kapılarını seramik sanatçılarına açıyor. Akademisyen ve sanatçı kimliği ile tanınan A. Ceren Asmaz ve Nizam Orçun Önal sanatçı odalarında Eskişehirli sanatseverler ile bir araya geldi.

Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nin sanatçı odalarında atölye çalışması yürüten Asmaz ve Önal, burada bir birinden eşsiz eserler üretiyor. Galeriyi ziyaret eden sanatseverler ise Asmaz ve Önal’ın gerçekleştirdiği çalışmalar ile seramik eserlerin var oluş sürecine tanıklık ediyor. Her iki sanatçı da sabah 10.00’da atölye çalışmasına başlıyor ve 17.00’ye kadar da bu çalışmasını sürdürüyor. Galerinin sanat danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen’de sanatçı odalarını ziyaret ederek, Asmaz ve Önal’a eşlik ediyor. Sanatçıların çalışmalarını canlı olarak izleyen sanatseverler, Asmaz ve Önal’a seramik sanatı ve sanatçıların eserleri ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı da yakalıyor.

15 Ağustos Salı gününe kadar Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nin sanatçı odalarının konuğu olacak olan Ceren Asmaz ve Orçun Önal, atölye çalışmaları sırasında yaptıkları eserlerden iki tanesini Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’ne hediye edecek. Asmaz ve Önal’ın atölye çalışmasını izlemek isteyen seramik meraklıları, 15 Ağustos Salı gününe kadar 10.00-17.00 saatleri arasında Şehrin Ateşi Seramik Galerisi ziyaret edebilir.

HABER: BÜLENT ÇAMCI