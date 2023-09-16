Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki kentlerde binlerce kişinin ölümü ve kaybına neden olan selden etkilenenler için 17 ülkeden 38 yardım uçağının geldiğini duyurdu.

Hükümete bağlı "Acil durum ve hızlı müdahale" ekibinin "Hükümetimiz" adlı platformundan yapılan yazılı açıklamada, "17 ülkeden yardım uçağı geldi. Buna binaen önümüzdeki saatlerde ulaşacak olan, İtalya'dan gönderilen helikopter donanımlı bir gemi ile birlikte 5 gemi de ulaşmış olacak." ifadelerine yer verildi.

Yardımların hangi ülkelerden geldiği yönünde detaylı bilgi paylaşılmayan açıklamada, Türkiye'den hareket bir geminin de bugün ülkenin doğusundaki Tobruk Limanı'na ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

- TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Libya'ya ulaşmıştı

Türkiye'den gönderilen 2 yardım gemisi Libya'ya ulaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtilmişti.

Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

AA