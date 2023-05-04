TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın, TEKNOFEST'te dünya tarihine geçen uçuş performansları sergilediğini belirterek, "Biz, TEKNOFEST'te havacılıkta yeni bir çağın şafağına tanık olmuş olduk. Bu, İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nda, 1 milyon yarışmacı gencimizin başvurduğu yarışmalarda ve 2,5 milyon katılımcıyla dünya rekoru kıran TEKNOFEST'te gerçekleşti." dedi.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve Delta V Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katıldı.

Selçuk Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İHA teknolojilerine doğru zamanda ve çok erkenden başladığını söyledi.

Baykar'ın son 20 yılda insansız hava araçlarındaki geçmişini anlatan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların; kendi sınıfında bütün dünyada açık ara nam saldığını, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en fazla muharebede bulunmuş silahlı insansız hava aracı olduğunu belirtti.