İSTANBUL- Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alan başarılı sanatçı Selda Bağcan konserine ev sahipliği yaptı. Ünlü besteci ve şef Musa Göçmen’in yönetimindeki Senfoni Orkestrası’nın da eşlik ettiği konserde Bağcan, sanatçı yeğenleri Serenad, Seda ve Sonat Bağcan ile en sevilen Türk halk müziği ve Anadolu rock parçalarını seslendirdi.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz yaz havasında, yıldızların altında gerçekleşen konsere ailesiyle birlikte çıkan Selda Bağcan; Ayrılık, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, Öyle Bir Yerdeyim Ki?, Mağusa Limanı, Adaletin Bu Mu Dünya?, Gesi Bağları gibi sevilen türkülerin yanı sıra halk ozanı Neşet Ertaş’ın Yalan Dünya ve Neredesin Sen türkülerini hayranlarının eşliğinde coşkuyla söyledi. Ünlü sanatçı seyircilerle sık sık sohbet etti, konserde eğlenceli anlar yaşandı. Sonat, Serenad ve Seda Bağcan’ın rock şarkıları ile coşkuyu zirveye çıkardığı konser, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği konserlerde, eserlere farklı yaklaşımlarla yazdığı orkestrasyonları müzik çevrelerinde oldukça dikkat çeken Musa Göçmen’in yönetimindeki Senfoni, Bağcan’a şarkılarında eşlik ederken Göçmen’in farklı tarzı, orkestra ve sahne hakimiyeti de izleyicilerden tam not aldı.

HABER: ERCAN AYDIN