Haber: Damla Oya Erman

Hazır olun çünkü Selena Gomez, Miley Cyrus ve Ariana Grande aynı gün yeni müziklerini yayınlıyor

Kemerleri bağlayın, pop müziği için büyük bir hafta geliyor, çünkü Selena Gomez, Miley Cyrus ve diğerleri gibi sanatçılar Perşembe akşamından itibaren yeni müziklerini yayınlamaya hazırlanıyorlar.

Gomez, geçtiğimiz hafta yeni müziğini önceden duyurmaya başladı ve "Bir süredir yeni müzik isteyip duruyorsunuz" diye tweet attı. Üçüncü stüdyo albümünde çalışmaya devam ederken, "yazın sonuna mükemmel uyan, bir süre önce yazdığım eğlenceli bir şarkıyı yayınlamak istediğini" ekledi.

Bu şarkının adını "Yakında Bekar" olarak açıkladı ve şarkıya eşlik eden bir müzik videosuyla birlikte Perşembe akşamı yayınlanacak.

Cyrus da geçtiğimiz hafta yeni single'ı "Used to be Young"ı Perşembe gece yarısında yayınlayacağını duyurdu ve yeni şarkının kutlaması olarak, "Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)" adlı bir TV özel programının bu Perşembe ABC'de yerel saatle 22:00'de yayınlanacağını yazdı.

TV özel programının "hayatımın ilk 30 yılına dair hikayeleri paylaşan retrospektif bir röportaj" olduğunu belirten Cyrus, "Used to be Young" adlı şarkının ise "sadık hayranlarıma adandığını. Beni her halimle sevdiğiniz için SİZİ seviyorum" dedi.

Salı günü Cyrus, "Used to be Young"ın tam sözlerini paylaştı ve sözlerin neredeyse iki yıl önce yazıldığını, kendisini "anlaşılmamış" hissettiği bir dönemde yazıldığını söyledi.

Cyrus yazdı: "Son 18 ayımı perspektifimi sizinle paylaşmak için bir ses tablosu resmetmekle geçirdim, şimdi döne döne mükemmelleşebileceğim bir şarkıyı yayınlamanın zamanı geldi. Çalışmam bitmiş olsa da, bu şarkı her gün kendini yazmaya devam edecek. Henüz tamamlanmamış olması güzelliğinin bir parçası. Bu anımdaki hayatım bu... tamamlanmamış ama tam."

Ariana Grande ise 2013 yılında çıkardığı ilk albümü "Yours Truly"nin 10. yıl dönümünü bir hafta boyunca yeni içeriklerle kutluyor.

Geçtiğimiz hafta "Sweetener" şarkıcısının Instagram sayfasına yüklediği bir video ile tüm program açıklandı. Program, Perşembe günü PST saat 21:00'de "Yours Truly"nin dijital deluxe sürümünün yanı sıra "Honeymoon Avenue" ve "Daydreamin'"in yeni kaydedilen canlı performanslarının yayınlanmasıyla başlıyor.

Cumartesi günü, iki bölümlük bir Q&A'nın yanı sıra yeni ürünler yayınlanacak, ardından Pazar günü "Baby I Live"ın başka bir canlı performansı yayınlanacak. Q&A'nın ikinci bölümü Pazartesi günü gelecek ve Salı günü "Tattooed Heart" ve "Right There" canlı performanslarının yayınlanmasıyla devam edecek.

Kutlama haftası, albümün en popüler single'ı "The Way"i, geç rapper ve eski erkek arkadaşı Mac Miller ile birlikte kaydeden Grande'in şarkının canlı performansının Çarşamba günü yayınlanmasıyla sona erecek. Ayrıca Çarşamba günü "kulis arkasında bulduğumuz bazı şeyleri" de yayınlayacak.

Eğer bununla bitmezse, bu Cuma günü Iggy Azalea, BLACKPINK ve Sza'dan yeni müziklerin yayınlanması ve yeni bir müzik videosunun yayınlanması da olacak.