İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Yeni sezonun ilk resmi maçında Dolmabahçe'de Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 yendi.

Karşılaşmada takımının üçüncü golünü atan genç yetenek Semih Kılıçsoy maçın ardından yaptığı konuşmada gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, “Hocalarıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın önünde sezona galibiyetle başladık. Gol attığım için mutluyum. Taraftarlarımız bana destek oluyorlar. Daha çok çalışarak formanın hakkını vermek istiyorum.” diye konuştu.