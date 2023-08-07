İSTANBUL - Zeytinburnu Telsiz Mahallesi, içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve öğrenciler için Bilgi Evi hizmetlerini verecek olan 5 katlı yepyeni bir Semt Konağı’na sahip oluyor. Hâlihazırda ilçedeki mahallelerde hizmet vermeye devam eden Semt Konaklarına böylelikle bir yenisi daha eklenmiş oluyor. Bodrum ve çatı kat dâhil olmak üzere 5 kattan oluşacak Telsiz Semt Konağı toplam 1.443 metrekare inşaat alanına sahip. Bodrum ve zemin katta yer alacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nde 10 adet muayene odası, acil müdahale odası, bekleme holü, 2 adet anne izleme, 2 adet çocuk izlime odası ve Muhtarlık yer alırken, birinci, ikinci ve çatı katında ise Bilgi Evi’ne ait bilgisayar atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, mutfak, kütüphane, konferans ve sinema salonu bulunacak.

HABER: METE YILMAZ