Senegal ve Filistin bayrakları taşıyan grup, zaman zaman "Katil İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Yürüyüşe katılan Türkiye Maarif Vakfı Senegal Koordinatörü İsmail Enes Yörük, AA muhabirine, Senegal'de yaşayan Türklerin Filistin ile ilgili her türlü etkinliği takip ettiklerini söyledi.

Yörük, "Filistin ile ilgili tüm dünyada bir bilinç oluşmaya başladı. Afrika ülkeleri de bu konuda daha duyarlı olmaya başladılar. Biz de Senegalli kardeşlerimizle bu zulme 'Dur' demek için sokağa çıktık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş, basın açıklamasının ardından sona erdi.