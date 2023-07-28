İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Yeni sezonun ilk resmi maçında Dolmabahçe'de taraftarı önünde Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından basın mensuplarına oyunu ve takımı değerlendirdi.

"Takım halinde iyi oynamaya çalışıyoruz"

Güneş, “İlk resmi maçımızı oynadık. Fiziksel ve mental olarak takımı iyi buldum. Oyunun kontrolü genel olarak bizdeydi. Ne yaptığını bilen, akılcı ve sabırlı oynayan, rakibi çıkartmayan bir oyun sergiledik. Bir iki pozisyonda rakip çıkınca golü yedik eksiklerimiz vardı. Genel olarak oyun üstünlüğümüz skor üstünlüğüne yansıdı. Yemememiz gereken bir gol yedik. Daha fazla atak üretip daha fazla goller atabilirdik. Sezon başında fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir. Rakimiz dirençli ve savaşçı oynamaya çalıştılar. Onlar bizden daha önce resmi maç yapmaya başladılar. Genel olarak oyundan ve sonuçtan memnunum. Sadece yediğimiz gol ve ondan önce verdiğimiz pozisyon eksi olarak görülebilir. 90 dakika için bunu söyleyebilirim. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Sıcak havada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Avantajlı bir skor elde ettik. Orada da kazanacak oyunu oynamalıyız. Gol yemeden üçüncü golü bulmak istiyorduk. Her geçen gün yukarı gideceğimizi düşünüyorum. Takım halinde iyi oynamaya çalışıyoruz. Maça başlayan ve oyuna sonradan dahil olan oyuncular gereken katkıyı verdiler. Semih beni sevindirdi ama zamana ihtiyacı var. Hedefimiz üç kulvarda yarışmak. Bu süreçte her oyuncuya ihtiyacımız var.” diye konuştu.