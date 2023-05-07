Beşiktaş, Antalyaspor karşısında bu sezonun en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Maça 2 as oyuncusundan yoksun başlayan siyah beyazlılar tam da bu noktalarda sıkıntı yaşadı. Savunmanın merkezinde yer alan Tayyip Talha’nın sakatlığı, Omar Colley’in yokluğu derken Antalyaspor deplasmanında tandemde Welinton ile sahaya çıktı Beşiktaş.

Saiss/ Welinton tandemi Beşiktaş için büyük handikap. Şayet Saiss’in tecrübesi ve alan bilgisi olmasa bu bölgede çok daha büyük sorun yaşanabilirdi. Öyle ki Antalyaspor’un Ömer Toprak’ın ayağından gelen golüne baktığımızda Welinton’un bariz hatasını net olarak görüyoruz. Oyuncunun alan bilgisi ve markaj yeteneği yok! Gelişimde vaat etmiyor. Açıkçası Şenol hocanın başka alternatifi olmadığı için bu tercihi yaptığı kanaatindeyim. Tandemde Welinton yerine Necip olsaydı daha iyi olur muydu? diye düşündüm maçı izlerken.

Savunmanın sağına baktığımızda ise Rosier yine etkisizdi. Hal böyle olunca Antalyaspor bu bölgede çok boşluklar buldu ve sağ kanattan pozisyon ürettiler. Orta sahadaysa Salih yerine Maxim vardı. Kilit pas ve şutör özelliği olan Maxim beklenen performansını henüz sergileyemedi.

Sol tarafta ilk 45 dakika boyunca Masuaku-Cenk uyumsuzluğu izledik. Masuaku ileri çıkamadı Cenk geriye gelip istediği topları alamadı. Neredeyse pozisyonun olmadığı bireysel çabalarla üretmeye çalışan bir takım görüntüsü vardı sahada.

Ne olduysa devre arasında oldu. Anlaşılan o ki; Şenol Güneş soyunma odasında etkili bir motivasyon konuşması yaptı. İkinci yarı başladığında rakip ceza sahasında baskılı oynayan topa ve oyuna hakim bir Beşiktaş çıktı sahaya. Masuaku ve Redmond vites yükseltti. Her iki oyuncu da duran topların arkasında çok etkiliydi. Masuaku, Redmond, Saiss, Tayfur maçın gizli kahramanlarıydı. Etkili performanslarıyla geri dönüşte imzaları var.

İlk yarıda topla en çok buluşan Mert Günok’tu. İkinci yarı ise Aboubakar’ın sürekli topla buluştuğu bir oyun izledik. Aboubakar kendisine top servis edildiğinde neler yapabileceğini çok net gösteren bir hücum oyuncusu. Fırsatları gole çevirme özelliğine sahip. Hem Masuaku’nun ortasında hem Tayfur’un pasında çok şık iki gol atmayı başardı. Oyuncu Süper Lig’de son iki ayda en fazla gol atan santrafor olma istatistiğiyle de 3. Beşiktaş dönemine damgasını vuracak görünüyor.