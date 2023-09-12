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Dün doların satış fiyatı 26,8770 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8930 lira olmuştu.

Serbest piyasada 26,8770 liradan alınan dolar 26,8790 liradan satılıyor. 28,8560 liradan alınan avro nun satış fiyatı ise 28,8580 lira olarak belirlendi.

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