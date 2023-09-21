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Dün doların satış fiyatı 27,0390 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9920 lira olmuştu.

Serbest piyasa da 27,0220 liradan alınan dolar 27,0240 liradan satılıyor. 28,7300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,7320 lira olarak belirlendi.

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