Trabzon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sema Gül'ün öncülüğünde 5 kişilik ekip, "ADA Makine Öğrenimi ile Riskli Yenidoğan Hareket Analizi" projesinin AR-GE faaliyetlerini yürüttü.

TÜBİTAK'ın desteğiyle yaklaşık 20 aylık çalışmada yapay zekayı kullanan ekip, "ADA" adındaki mobil uygulamayı geliştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde 21-23 Kasım'da gerçekleştirilen "16. Uluslararası Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"na katılan ekip, projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

"Bebek verileri üzerinden yapay zeka modeli ürettik"

Proje ekibinde yer alan Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kübra Aslan Koca, AA muhabirine, sağlıkta yapay zeka alanında çalıştığını söyledi.

Projenin öncülerinden Sema Gül'ün de bebeklerde serebral palsi üzerine çalıştığını aktaran Koca, "Serebral palsinin ülkemizde ve dünyada tanısının geç konulduğunu fark ettik. 'Yapay zeka ile burada bir erken tanıya olanak sağlayabilir miyiz' diye çalışmalar başlattık." dedi.

Koca, ilk olarak bebeklerden veriler topladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebek verileri üzerinden bir yapay zeka modeli ürettik. Yapay zeka modelini eğittiğimizde 13 haftalık bebek videolarıyla erken tanıya olanak sağlayabileceğimizi keşfettik. Burada bebeklerin sadece 13 hafta boyunca aileleri tarafından çekilmiş videoları üzerinden, hiçbir şekilde bebeğe dokunmadan erken tanıya olanak sağladık. Bu sayede hem bebekler üzerinde hastalığın ilerlemeden teşhis edilmesini hem de tedavi maliyetlerini düşürmeyi hedefledik."

"Aileler yapay zeka ile analiz raporlarına ulaşabilecek"

Projenin TÜBİTAK'tan destek aldığına işaret eden Kübra Aslan Koca, "Bu yapay zeka modelinin kullanılabilmesi için bir mobil uygulama geliştirdik. Bu mobil uygulama sayesinde aileler sadece bebeklerinin 3 dakika videolarını çekerek, yapay zeka ile analiz raporlarına ulaşabilecek." diye konuştu.

Koca, uygulamanın 2023 bitmeden ebeveynler tarafından kullanılabileceğini anlatarak şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamızı ve yapay zeka çalışmalarımızı tamamladık. Bebekler üzerinden canlı testlerimizi yapıyoruz. 2023 yılı bitmeden de ailelerin bu uygulamaları kullanabilmeleri için App Store, Google Play Store'dan indirebilmelerini hedefledik. Aralık ayında muhtemelen bütün aileler bu uygulamayı kullanabiliyor olacak."

Sonraki süreçte yine kas hastalıkları ve SMA gibi rahatsızlıklarda bebekler üzerinden erken tanıya olanak sağlayabilmek adına çalışacaklarını vurgulayan Koca, "Amacımız sağlık alanında bütün hastalıklarda, hastaya ve bebeğe dokunmadan tanı konmasına imkan sağlayabilmek. Bundan sonraki çalışmalarımız bu şekilde olacak." ifadesini kullandı.