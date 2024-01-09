Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise son iki maçta da gol yemedikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın, maçın çok zor şartlar altında oynandığını vurgulayarak, "Bizim için maçın en sevindirici tarafı 3 puan oldu. İki haftadır maçları gol yemeden tamamlıyoruz. Bu bölümler bizim için çok sevindirici. İki taraf da çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Tamamen ikili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, oyuncularının ikinci yarıda gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ay sonuna kadar 5 maçımız var. Bu ağır tabloda oyun kalitesini artırmak ve devamında bunu skora yansıtmak kolay değil ama oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bu maçı unutup pazar günü oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.