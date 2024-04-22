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Bu galibiyetle Inter, ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 86 puanla şampiyonluğu garantiledi. Ligde 2. sırada bulunan Milan ise 69 puanda kaldı.

Maçın uzatma dakikalarında çıkan tartışmada, Milan'dan Theo Hernandez ve Inter'den Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Maçın 90+7. dakikasında ise Milan'dan Davide Calabria kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Milan, 80. dakikada Oluwafikayomi Tomori'nin golüyle farkı bire indirse de Inter maçı 2-1 kazandı.

Ligin 33. haftasına ilk iki sırada giren Milan o kentinin temsilcileri, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi maçta karşı karşıya geldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A' da Inter bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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