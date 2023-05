İSTANBUL- Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bünyesindeki köklü Amerikan Liselerinde eğitim gören öğrencilerini akademik başarının yanı sıra bilim, sanat, spor gibi alanlarda desteklemeye ve onları teşvik etmeye devam ediyor. SEV’e bağlı Amerikan Liselerinden SEV Amerikan Koleji (SAC) öğrencileri, Yunanistan’daki 3rd Experimental Lyceum of Komotini okulu öğrencileriyle yürüttükleri “Fast Fashion and Its Effects” isimli projeyle Young Reporters International’ın düzenlediği uluslararası yarışmaya katıldı.

Sürdürülebilirliği ele aldılar

SAC ile 3rd Experimental Lyceum of Komotini arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında hayata geçen çalışma, sürdürülebilirliğe eğiliyor. Moda endüstrisinin, atık kıyafetlerin, hızlı üretim-tüketim ağının çevreye verdiği zararların mercek altına alındığı projede, iki kurumun öğrencileri Ocak ayından bu yana anket oluşturma, anket uygulama, röportaj yapma, topladıkları veriler ışığında okuldaki arkadaşlarını bilgilendirme, kıyafetlerin geri dönüşümü için fikirler üretme gibi çok sayıda ortak çalışma yaptı.

HABER: ERCAN AYDIN