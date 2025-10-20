…
“VATAN SÖZ KONUSU İSE GERİSİ TEFERRUATTIR” diyenlerin aksine KKTC HALKI BİREYSEL İHTİYAÇLARINI SEÇTİ!
Daha sonra uzun uzun anlatırım;üzgünüm ÜNİTER DEVLET KAYBETTİ KKTC’de…
…
NE GELİRSE BAŞIMIZA
1-BİLMEDEN,ARAŞTIRMADAN HAREKET ETMEKTEN;
2-BİLEREK KÖTÜ OLAN YOBAZ ZİHNİYETDEN KAYNAKLANIYOR…
Dün MUHTARLAR GÜNÜ idi…
Muhtarlarımızın günü kutlu olsun…
…
Tarihe gidelim geçmişteki YOBAZLARA bakalım!
20 ekim 1919 tarihi:
Amasya Tamimi ,Erzurum ve Sivas kongrelerinin sonuçlarından korkan ,
KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ENGELLEMEK VE BAŞLAMADAN BİTİRMEK İSTEYEN
işgalci emperyallerin;
kuklaları olan son Osmanlı padişahı ve Damat Ferit hükümeti emri ile
Konya'nın Bozkır yöresinde ,
MİLLİ KUVVETLER'E karşı başlatmış oldukları ,
2.BOZKIR AYAKLANMASININ BAŞLADIĞI KARA SAHİFELERDİR KURTULUŞUMUZUN TARİHİNDE...
Öyle ki hainler,ele geçirmiş oldukları üç TÜRK ASKERİNİ türlü işkencelerle katlettiler...
Bu hain isyan,4 Kasım 1919'da;
Yarbay Arif Bey komutasındaki MİLLİ KUVVETLER İLE TAMAMEN BASTIRILDI...
Sorumlular cezalandırıldı.
Benim de hayatta en çok nefret ettiklerim;
"MENFAAT,YALAKALIK,PARA KARŞILIĞI"
KENDİLERİNİ EMPERYALLERİN EMRİNE SUNAN PARALI HAİN UŞAKLAR;
PARALI HAİN UŞAKLARIN HALK NEZDİNDE İTİBAR GÖRMESİ İÇİN,HALKIN İNANCINI SÖMÜREN;
"DİN KİSVESİNİ KULLANAN YOBAZ,VATAN HAİNLERİ'DİR."
2.BOZKIR AYAKLANMASINI DA;
70 silahlı,200 taşlı-baltalı gruba liderlik eden;
Hoca Abdullah,Hoca Sabit,Hoca Abdülhalim
başlatmışlardır...
İNANÇ KUTSALDIR VE CÜBBELİ AHMET’E İNAT BEN DİYORUM Kİ:
BENİM RABBİM DER Kİ;
"ARACIYA GEREK YOK !
BEN SANA ŞAH DAMARINDAN DAHA DA YAKINIM..."