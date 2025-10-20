…

“VATAN SÖZ KONUSU İSE GERİSİ TEFERRUATTIR” diyenlerin aksine KKTC HALKI BİREYSEL İHTİYAÇLARINI SEÇTİ!

Daha sonra uzun uzun anlatırım;üzgünüm ÜNİTER DEVLET KAYBETTİ KKTC’de…

…

NE GELİRSE BAŞIMIZA

1-BİLMEDEN,ARAŞTIRMADAN HAREKET ETMEKTEN;

2-BİLEREK KÖTÜ OLAN YOBAZ ZİHNİYETDEN KAYNAKLANIYOR…

Dün MUHTARLAR GÜNÜ idi…

Muhtarlarımızın günü kutlu olsun…

…

Tarihe gidelim geçmişteki YOBAZLARA bakalım!

20 ekim 1919 tarihi:

Amasya Tamimi ,Erzurum ve Sivas kongrelerinin sonuçlarından korkan ,

KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ENGELLEMEK VE BAŞLAMADAN BİTİRMEK İSTEYEN

işgalci emperyallerin;

kuklaları olan son Osmanlı padişahı ve Damat Ferit hükümeti emri ile

Konya'nın Bozkır yöresinde ,

MİLLİ KUVVETLER'E karşı başlatmış oldukları ,

2.BOZKIR AYAKLANMASININ BAŞLADIĞI KARA SAHİFELERDİR KURTULUŞUMUZUN TARİHİNDE...

Öyle ki hainler,ele geçirmiş oldukları üç TÜRK ASKERİNİ türlü işkencelerle katlettiler...

Bu hain isyan,4 Kasım 1919'da;

Yarbay Arif Bey komutasındaki MİLLİ KUVVETLER İLE TAMAMEN BASTIRILDI...

Sorumlular cezalandırıldı.

Benim de hayatta en çok nefret ettiklerim;

"MENFAAT,YALAKALIK,PARA KARŞILIĞI"

KENDİLERİNİ EMPERYALLERİN EMRİNE SUNAN PARALI HAİN UŞAKLAR;

PARALI HAİN UŞAKLARIN HALK NEZDİNDE İTİBAR GÖRMESİ İÇİN,HALKIN İNANCINI SÖMÜREN;

"DİN KİSVESİNİ KULLANAN YOBAZ,VATAN HAİNLERİ'DİR."

2.BOZKIR AYAKLANMASINI DA;

70 silahlı,200 taşlı-baltalı gruba liderlik eden;

Hoca Abdullah,Hoca Sabit,Hoca Abdülhalim

başlatmışlardır...

İNANÇ KUTSALDIR VE CÜBBELİ AHMET’E İNAT BEN DİYORUM Kİ:

BENİM RABBİM DER Kİ;

"ARACIYA GEREK YOK !

BEN SANA ŞAH DAMARINDAN DAHA DA YAKINIM..."