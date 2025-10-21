Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınan bir dilekçe, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Konu, toplumsal dengeleri yeniden tartışmaya açacak kadar çarpıcı: Kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmeli mi?



Bu öneri, kimi çevrelerce “eşit yurttaşlık” yönünde devrimsel bir adım olarak görülürken, kimileri tarafından “kadına ek yükümlülük” olarak eleştiriliyor. Gerçekte tartışmanın özü yalnızca askerlik değil; toplumun eşitlik, adalet ve görev paylaşımı anlayışının yeniden şekillenmesidir.



Kadınlar zaten gönüllü hizmette

Bugün Türkiye’de kadınlar subay, astsubay ve uzman çavuş olarak gönüllü biçimde görev alabiliyor. Ancak söz konusu teklif, gönüllülüğü değil zorunluluğu esas alıyor.

Bu da meseleyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Çünkü gönüllülükten zorunluluğa geçmek, özgür bir tercihi devlet yükümlülüğüne dönüştürmek anlamına gelir. Kadınlar bugün yürekten görev yapıyor; ancak tüm kadınlara bu yükümlülüğü dayatmak, gerçekten eşitliği sağlamak mı olur, yoksa yeni bir yük mü doğurur?



Artıları: Eşit yurttaşlık ve savunma gücü

Bu tür bir düzenleme bazı yönlerden olumlu sonuçlar doğurabilir:

- Anayasal eşitlik açısından güçlü bir sembolik adım sayılabilir.

- Kadınların katılımıyla TSK’nın insan gücü ve çeşitliliği artar.

- “Askerlik erkek işidir” algısı kırılarak toplumsal cinsiyet rolleri dönüşebilir.

- Kadınların komuta ve liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması sağlanır.

Bütün bunlar, yalnızca askeri sistem için değil, toplumun eşitlik bilinci için de önemli bir adım olur.



Eksileri: Sosyal hazırlık ve sistem yetersizliği

Ancak bu önerinin eksileri de göz ardı edilemez.

Kadınlara zorunlu askerlik getirilmesi, mevcut toplumsal koşullarda hazırlıksız bir dönüşüm anlamına gelebilir.

Özellikle doğum, bakım, aile sorumluluğu gibi sosyal gerçekler dikkate alınmadan uygulanacak bir sistem, eşitliği değil eşitsizliğin yeni biçimini yaratabilir.

Ayrıca lojistik koşullar, tesis düzeni, eğitim yapısı ve görev planlaması kadınların aktif katılımına uygun hale getirilmedikçe, bu uygulama teoride eşit, pratikte zorlayıcı olur.



Yaş sınırı ve sistem belirsiz

Şu anda öneri yalnızca taslak niteliğinde. Yaş sınırı 18 olarak düşünülse de, askerlik süresi, muafiyet koşulları ve görev alanları henüz belirlenmiş değil.

İsrail, Norveç gibi ülkelerde kadınların da zorunlu askerlik yaptığı örnekler var. Ancak bu ülkelerde uzun yıllardır yerleşmiş sosyal ve askeri denge mevcut.

Türkiye’de böyle bir geçiş için hem hukuki hem toplumsal hazırlık gerekir.



Eşitlik yalnızca yükümlülükte değil

Gerçek eşitlik; yalnızca askerlikte değil, iş yaşamında, siyasette, adalette ve temsilde de sağlanmalıdır.

Kadınlar askere alınacaksa, aynı anda karar mekanizmalarında da eşit temsil edilmelidir.

Aksi halde bu düzenleme, “eşit sorumluluk” değil, “ek görev” olarak algılanacaktır.



Son söz

Kadınların askerlikte eşit temsilini konuşmak, Türkiye için cesur ve önemli bir başlangıçtır.

Ancak aceleye getirilen her reform gibi, hazırlıksız bir uygulama büyük toplumsal tepkilere yol açabilir.

Bu nedenle atılacak her adımda, bilimsel, sosyolojik ve insani temeller esas alınmalıdır.

Kadınlar elbette ülkesini korur; ama bunun yolu yalnızca silah tutmak değil, bilgiyle, bilinçle, dayanışmayla da olur.