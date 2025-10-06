Tanıdığım kıymetler-kıymetliler bir bir gidiyor ebediyete.

Rahmetli Turgut ÖZAKMAN idi tanıdığım ULUSAL-MİLLİ kıymetlerden ilki.

12 sene önce bugün defnedilmişti

Karşıyaka-ANKARA mezarlığına

Turgut ÖZAKMAN...

28 Eylül 2013 senesinde ebediyete göçmüştü...

Ruhu şad olsun!

‘Ruhun şad olsun Koca Çınar.

Türkiye'nin fırtınalarla boğuştuğu ve Türklük kavramının unutulduğu bir ortamda bize ışık tutarak her şeyi hatırlattığın ve tarihi tekrar yaşattığın için teşekkürler Koca Çınar.

Koca Çınar yeşerttiğin filizler sonsuza dek aydınlığa doğru yükselmeye devam edecek. Ruhun Şad olsun...’

2009 senesi idi.

"Ergenekon,Balyoz vb.Kumpas davalarının"

Canımızı acıttığı zifiri karanlık günler de tanışmak şerefine ulaşmıştım Koca Çınarı.

İyi ki dünya gözü ile görmüş,sohbet etmiş ve dinlemişim kendisini.

Kurtuluşumuzun kutlu tarihinin yazıldığı

1.Meclis Binasında,

“86.yılında Cumhuriyetin neresindeyiz"başlıklı konferansın açış konuşmasını yapmıştım .

Kendisini takdim ederken özellikle;

Kurtuluş savaşını,Cumhuriyeti,

Çanakkale savaşını Türk Milletine hatırlatan ve yaşatan büyüğümüz olarak teşekkürlerimi sunmuştum.

3 dolu dolu saat 1.Meclisin uhrevi ortamında kendisini hayran hayran dinlemiştik .

Ruhun şad olsun koca Çınar.!

Yanına alıyorsun bir bir MİLLİ ve TÜRK olanları;ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARINI.

Ki ULUSAL-MİLLİ-TÜRK olanlara şimdi ihtiyacımız var TÜRK DÜNYASINDA.

...

Türk dünyasının cesur kadınlarından olan,Azerbaycan Milletvekili sevgili Ganire Paşayeva'yı da kaybettik Sn.ÖZAKMAN’ın ölüm yıldönümünde iki sene önce 28 Eylül’de.

TÜRK DÜNYASI BİLGİLİ-CESUR TÜRK KADININI yitirdi.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına başsağlığı diliyorum.

Diliyorum da;Sn.PAŞAYEVA ile aynı masada oturmuş ben niye fotoğraf çektirmemişim 2003 senesinde TÜRK DÜNYASI

KONFERANSINDA” üzülüyorum çok.

Ya da çekilen fotoğrafları niye saklayamamışım!

Konuşmacılar TÜRK DÜNYASI’nın her bir köşesindendi.

Sn.PAŞAYEVA ile aynı masada dinleyiciler ile buluştu sözlerimiz-gözlerimiz.Tebrik ettik yürekli konuşmalarımız nedeni ile birbirimizi.

Bulgaristan’ın “TÜRK SOYKIRIMI’nda” büyümüş bir Türk Milletvekilinin anlattıkları kahretti bizi.GÖZLERİMİZ değil ağlayan YÜREĞİMİZ ve TÜRK DÜNYASI idi.

Sorguladık hep birlikte NEDEN HEP 360 milyon DÜNYADAKİ varlığımız?

Her milliyet çoğalırken niye TÜRK MİLLETİ hep 360 milyon.

Bir çok yerde TÜRK SOYKIRIMI-ASİMİLASYONU devam ediyor da ondan demiş;O yüzden söz vermiştik birbirimize ATATÜRK sözü ile:”BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR!” amma “BÜTÜN DÜNYA BİR TÜRK DELİKANLISININ BURNUNUN KANAMASINA DEĞMEZ”diyerek.

...

Ruhları şad,mekanları cennet olsun MİLLİ KAHRAMANLARIMIZIN;ÖLÜMSÜZ OLANLARIN;minnetle yad edeceğiz her daim.