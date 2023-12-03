Haber: Mert Osman Erman

İrlandalı ebeveynlere sahip olan MacGowan, aynı zamanda bir İrlanda-İngiltere neslinin sesini de temsil etti, yazar Joseph O'Connor yazıyor.

The Pogues'u ilk kez canlı izlediğim yer 1985'te Dublin'deki gece yarısı konseriydi.

Shane'ın sesi tehlikeli, karanlık, heyecan verici, kurt gibi, bir kere duyuldu mu unutulmayan bir sesti. Mikrofona saldıracakmış gibi havladı, sonra gözleri kapalı, bir şarkıcının yaptığı gibi kıvrıldı.

Ayaklarının dibinde bir şişe tekila vardı. Yedi şarkıdan sonra boştu.

Müziğinde etkileri duydunuz, The Dubliners'tan The Clash'e, ve ne yaptığının tamamen yeni bir şey olduğunu biliyordunuz. Aynı zamanda tamamen otantikti, derin bir gelenekte kök salmıştı.

Şarkıları kültürel figürlerden, yazar Christy Brown'dan mitolojik kahraman Cuchulainn'e kadar referanslarla doluydu. O önemli sanatçıların bazen unuttuğu bir gerçeği anlıyordu - evrimleşecek bir şeyiniz yoksa, gidecek bir yeriniz de yok.

Ben The Pogues'tan önce geleneksel müzik duymuştum; İrlanda'daki herkes duymuştu, ancak genellikle tatlı ve saflaştırılmış, gücünden arındırılmış, daha melodik hale getirilmiş ve dinlemesi daha kolay ve hiç de hoş olmayan bir şekildeydi.

Ancak The Pogues, parmak tırnakları altında İrlanda şarkısını, Amerikan gospel kadar büyüleyici, Puccini kadar yürek burkan, Connemara kayalıklarındaki deniz spreyi kadar vahşi, Kilburn'deki bir baş ağrısının çekilme anı kadar acı verici bir şekilde yaptı.

Shane, annesi Therese'den duyduğu ve İngiltere'den Tipperary'e yapılan çocukluk gezilerinden alınan eski İrlanda balatlarının bir arşında yüklüydü. Ancak onlarda yeni bir şey seziyordu: bu şarkıların bizim Chaucerian destanımız, tarot kartlarımız, Odyssey'imiz, blues'umuz, soul müziğimiz olduğunu.

Hiçbir zaman adını bilemeyeceğimiz hikaye anlatma dâhileri tarafından bestelenen, bu adaların yazarları arasında en iyi başarıların bazılarını temsil ediyorlar. Shane da kendini bu pantheon'a katardı.

İrlandalı yazar John McGahern, kendisi de bir zamanlar Londra'da yaşayan, bir hikaye anlatıcısının ihtiyaç duyduğu en önemli şeyin "ilk olarak bir görme biçimi" olduğunu söyledi. Hikaye oluşturmak, tarzdan önce yoğun bir algı meselesidir.

Basitleştirilmiş bir figür olan Shane'in, karmaşık kimliğinden kaynaklanan benzersiz bir görme biçimi vardı. O İrlandalı ve İngiliz, kırsal ve derin şehirli, punk ve şair, gerçek inanan ve başıboş biri idi. Saygılı ve kaba, çok bilgili bir adam ve ikonoklast, küçük kasaba ve aynı anda metropolitandı.

O, aynı zamanda ailesinin diğer üyeleri gibi edebi ve punk Londra'sı kadar da sefildi. Geniş, büyüleyici Shannon nehrinden ve İngiliz başkenti Soho'daki yağmurlu gecelerden sevgi

yle bahsederdi. Bu bağlılıklardan herhangi birini kaldırırsanız, hâlâ harika bir sanatçınız olabilir. Ama Shane MacGowan'ı elde etmezsiniz.

Biz, İrlanda'da büyüyen, kuzenlerinin Londra veya Liverpool aksanları olduğu bir nesil, eğer bir nokta varsa hemen anladık. Shane gibi, ebeveynlerinin İrlanda'larına sıkça dönen çok sayıda Britanya doğumlu insan, artık kendi ozanına sahipti.

Kendini İrlandalı olarak düşündü ama sloganlar veya dışlamalar yapmadı. Erken punk konserlerinin görüntülerinde, Birleşik Krallık bayrağı desenli bir takım elbise giyerken görülüyordu. Onun dahiyane - aşırı kullanılan bir kelimeyi hafife alarak kullanmıyorum - noktasının, benimsemenin sınırlı bir anlamının olduğunu görmekti.

Dönemin diğer grupları reggae tarzlarını benimserken veya harika otantik hareketten ödün vermeye çalışırken, Shane'ın tutkusu kendi müziğinin sadece bir İrlanda versiyonu veya bir punk versiyonu olarak sunulmamasını sağladı, aslında özünde aynı şey olduklarını gördü.

"Deniz geniş, üzerinden yüzecek bir halim yok, ve ne de olsa kanatlarım yok"

Shane'ın beğendiği Carrickfergus şarkısındaki bu dize, bir şeyin durumu hakkında sıfatlar ve zarflarla yüklü herhangi bir cümleden daha fazla şey söyler. Shane, dikkatlice sıralanmış basit kelimelerin gücünü anlıyordu.

"NYPD korosu çocukları Galway Bay'i söylüyordu" (Fairytale of New York)

Bu dokunaklı, mükemmel, güzel, dokunaklı. Punk büyümüş ama hâlâ çiğ.

Punk, halk şarkısı, balad, Woody Guthrie tarzı protesto blues'ını ateşli bir lirik yeteneği ve tamamen kendi müzik sunumu tarzıyla birleştirdi.

Tarzın bir parçası, seyirci için tökezleyen eski İrlandalı maskesinin benimsenmesi ve uyarlanmasıydı. Onun için güvende hissettiği bir kişisel olgu olduğunu görebilirdiniz.

Maskenin belki de çıkarması zorlaştığı dönemler oldu, ikinci bir cilt haline geldiği anlar oldu. Bazen onun net bir şekilde görülmesini zorlaştırdı. Kükreyen bir çocuk olabilirdi, ama aynı zamanda büyük ölçüde bağlı ve ciddi bir sanatsal duyarlılığa sahipti.

Shane'ın sürekli sarhoş olduğu bir zamanda hafta sonları sessizce eve gidip çim biçtiğini veya köpeği gezdirdiğini ve yoga yaptığını düşündüm. Eğer sürekli sarhoşsanız, yazara olarak gerçekten olağanüstü şeylere ulaşamazsınız.

14 yaşındayken konserlere gitmeye başladım ve bu yıl 60 yaşına girdim. Sanırım 500 konser gördüm. Tişörtün dediği gibi, "Belki yaşlıyım ama en iyi grupları gördüm."

Listenin en üstünde, 1980'lerin sonlarındaki St Patrick'in günü etrafındaki Pogues'un yıllık konserleri, genellikle Brixton Academy'de gerçekleşirdi. O karanlık zamanlardı, bomba ve kurşunun İngiltere ile İrlanda arasındaki ilişkilerde hala rol oynadığı dönemler.

İrlanda göçmeni olduğunuz bir şehirde yerel halkın size biraz korku dolu, sizin de onlara karşı olduğunuz bir dönemde, sahneden, bir mezarlık gibi şoklanmış bir ağızdan çıkan bir ahenk ve dayanışma geliyordu.

Sanatı, İrlanda'nın tuhaf bir ülkesi hakkındaki bir gerçekle besleniyordu; kendi vatandaşlarının büyük bir kısmını besleyemeyen veya işe alamayan, iş için eski baskılayıcının ülkesine kaçan büyük bir kalabalığı.

Gönderdikleri para, İrlanda ailelerini besliyordu, resmi İrlanda'nın kabul etmeyi pek sevmediği bir suçlu sırrı. Bu insanlar nadiren romanlarda veya kısa öykülerde yazılmış, İrlanda politik konuşmalarında nadiren konuşulmuştu. Onlar rahatsız edici, biraz utanç vericiydiler. Onlar hakkında sessizlik vardı.

Shane söylediğinde, bu sessizlik, korkunç sessizlik yenildi. O, bir göçmen halkının bir parçasıydı; artık duyulmaları gerekiyordu. Brixton Academy'de sıklıkla gözyaşı vardı. Kaybolmaları istenen nesillerin bir parçasıydınız, ancak yalnızlıkta yalnız değildiniz.

Shane MacGowan, o bedenin içindeydi, aslında onun en büyük sesiydi. Meleklerin gelecek için hazır olduğunu umuyorum.

En çok satan yazar Joseph O'Connor, İrlanda göçmen deneyimi hakkında geniş bir şekilde yazmıştır. Son romanı "My Father's House".