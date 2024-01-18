Haber: Damla Oya Erman

Sandberg, yaptığı açıklamada, "Minnet dolu bir kalp ve anılarla, Meta yönetim kuruluna bu Mayıs'ta yeniden aday olmayacağımı bildirdim. COO rolümden ayrıldıktan sonra başarılı bir geçişin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yönetim kurulunda kaldım. Mark'ın liderliği altında, Javi Olivan, Justin Osofsky, Nicola Mendelsohn ve ekipleri, Meta işinin güçlü ve gelecek için iyi bir konumda olduğunu kesin olarak kanıtladılar, bu yüzden bu ayrılma zamanının doğru olduğunu hissediyorum. İlerleyen süreçte şirkete danışmanlık yapmaya devam edeceğim ve her zaman Meta ekiplerine yardımcı olmaya hazır olacağım" dedi.

Sandberg, 2008 yılında Google'dan ayrılarak Facebook'a katılmış ve 2012 yılında şirketin yönetim kurulu üyesi olmuştu. Ancak, 2022 yılında Meta'dan ayrılma kararı açıklamıştı. Bu karar, şirketi çeşitli skandallarla sarsmış ve kullanıcılar, yasama organları ve yatırımcılar arasında itibar kaybına neden olmuştu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Sandberg'ün ayrılığına yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Sheryl'e yıllar boyunca şirketimize ve topluluğumuza yaptığı olağanüstü katkılar için teşekkür ederim. Bağlılığın ve rehberliğin, başarımızı yönlendirmede etkili olmuştur ve seninle ve Meta ile olan kararlı bağlılığın için minnettarım. Bu sonraki bölümü birlikte bekliyorum!" ifadelerini kullandı.