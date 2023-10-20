Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ve Çatalca'da artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
İlçelerdeki, yaklaşık 70 hırsızlık vakasını inceleyen ekipler, elde edilen bilgilerin ardından 3 şüpheliye yoğunlaştı.
Ekipler, K.T., G.A. ve Ş.Y'nin çiftliklere girmeden önce araç kiralayarak keşif yaptıklarını, çaldıkları malzemeleri ikinci el alım satım dükkanlarına ve hurdacılara sattıklarını belirledi.
Silivri'de bir çiftlik evinde yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kaynak: AA