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Silivri'de bir çiftlik evinde yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne'de bir haftada 1090 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada 1090 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, K.T., G.A. ve Ş.Y'nin çiftliklere girmeden önce araç kiralayarak keşif yaptıklarını, çaldıkları malzemeleri ikinci el alım satım dükkanlarına ve hurdacılara sattıklarını belirledi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ve Çatalca'da artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

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