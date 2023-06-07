ÇORUM AA- Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir köy okulunda doğum yapan kedi ile yavrularına öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı.

Aşağı Fındıklı Köyü İlkokulunun bahçesinde yaşayan sahipsiz gebe kedi, 9 Mayıs'ta ders işlendiği sırada 3/A sınıfının penceresine geldi.

Öğretmen Mustafa Üstün ile öğrenciler, içeri aldıkları gebe kedinin iki yavrusunun doğumuna yardım etti. Üstün'ün kediler için yuva olarak kullanılabilecek bir kutu bulmak üzere gittiği sırada üçüncü yavru dünyaya geldi.

12 öğrencili sınıfın sevgilisi olan kedilerin annesine "Annemesu", yavrularına da "Elimesu, Tiremesu ve Taşımasu" adı verildi.

Anne kedi ve yavruları, sınıfın bir köşesine oluşturulan karton yuvaya yerleştirildi.

Sınıf öğretmeni Üstün, anne kedinin bakım ve beslenmesine dikkat ettiklerini belirterek, "Anne kedi de yavrularını besliyor. Biz sınıfımızda öğrencilerimize çevreyi ve doğayı koruma bilinci vermeye çalışıyoruz. Çocuklara sevgi, merhamet gibi duyguları vermeye çalışıyoruz. Bu kediler de bizim için güzel bir durum oldu." dedi.

Öğrencilerden Tuğba Sandıklıoğlu, üçüncü yavrunun doğumuna yardım ettiğini, hafta sonları da kedilerle vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Sandıklıoğlu, "Biz dersimizi işlerken o yavrularını emziriyor, susuyorlar hiç konuşmuyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerinden Adem Bezeniroğlu ise kedilerin yanlarına geldiğini belirterek, "Bazen oyun oynuyorlar. Yaz tatilinde her gün okula gelip kedileri besleyeceğiz." diye konuştu.