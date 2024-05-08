MSF'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Benoit, İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a karadan işgal saldırıları başlatması sonrasında bölgede insani felaket yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Benoit, "İsrail acilen karadan müdahale planlarını durdurmalı. Askeri saldırıların daha çok artması, (Refah'ta) sıkışmış halka doğrudan saldırı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Refah bölgesinde "daracık bir toprak parçasına 1 milyon 500 binden fazla insanın toplanmak zorunda kaldığını" vurgulayan Benoit, İsrail'in saldırılarının "Refah'ı mezarlığa çevirme tehdidi taşıdığını" belirterek, zaten zor şartlarda yürütülmeye çalışılan insani yardım faaliyetlerinin krize sürükleneceğine dikkati çekti.

Benoit, ABD'nin İsrail'e en çok askeri ve maddi destek veren ülke olduğunu hatırlatarak, ABD'nin "kanunlar doğrultusunda insan hakları ihlallerini desteklememesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail Refah'a saldırı başlattı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.