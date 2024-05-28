Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklanan kadro şöyle:

Sırbistan Teknik Direktör Dragan Stojkovic'in belirlediği 26 kişilik kadroda takım kaptanı olarak Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic de yer aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.