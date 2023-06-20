İSTANBUL- Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yüzde 34 ara zam oranı ile birlikte yeni asgari ücret miktarı net 11 bin 402 lira oldu. İşverenler ve çalışanlar haftalardır bu haberi beklese de Fenix İK Kurucusu Ülker Piri’nin verdiği bilgiye göre çalışanların ara zam oranları günler öncesinden netleştirilmişti. Hemen her sektörden işverenler ve her iş düzeyinden adaylarla görüşerek sektörün nabzını tuttuklarını belirten Ülker Piri, “İşverenler elbette enflasyon farkını gözeterek çalışanları için en iyi ara zam oranlarını uygulamak istiyorlar. Ancak pek çoğu asgari ücretin artış oranını maaşlara yansıtamayacaklarını ön görerek yüzde 15 ila yüzde 30 arasında zamlar planladılar” diye konuştu.

Maaşı Asgari Ücrete Yakın Olanlar İçin İstisna

Pek çok şirkette ara zam yüzde 15 ila yüzde 30 arasında oranlarla belirlenmiş olsa da Piri’ye göre bu konunun istisnaları da var. Şirketlerin bazı özel düzenlemeler yapmak zorunda olduğunu dile getiren Piri konuyu şöyle açıkladı: “Halihazırda maaşı asgari ücretten düşük kalan çalışanlar tabii ki daha yüksek oranlarda zam alıp asgari seviyeye gelecek. Bu durum halihazırda şirketlerde eğitim, tecrübe, iş deneyimi, iş yoğunluğu anlamında önemli bir görev üstlenen ancak maaşları asgari ücrete denk kalan çalışanlar için bir istisna oluşturuyor. Şirketler bu çalışanları kaybetmemek ve işlerine, tecrübelerine saygı duyduklarını göstermek için onların maaşlarını asgari ücretin üzerine çıkaracak özel zam oranları uygulama ihtiyacı hissedecekler.”

Asgari Ücret Büyüme Hedeflerinde Belirleyici Olacak

Piri’ye göre asgari ücretin belirlenmiş olması şirketlerin büyüme hedeflerini de etkileyecek. Yıl başından beri işe alımları durdurma noktasına getiren pek çok şirket, açıklanan bu rakamlarla bütçelerini tekrar gözden geçirerek insan kaynağı alanındaki büyüme hedeflerini de güncelleyecek. Bu durum hem işe alımda kriterleri değiştirecek hem de şirket içi kariyer değişikliklerinin yoğunlaşmasına neden olacak.

HABER: METE YILMAZ