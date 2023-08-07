Terör saldırıları nedeniyle 1990'lı yıllarda boşaltılan, Şırnak merkeze bağlı Başağaç, Güneyce, Kayaboyun, Koçbeyi ve Güneyçam köylerinde tesis edilen huzur ve güven ile son yıllarda yeniden yaşam başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında köylerde uzun yıllar atıl kalan 15 bin dönüm arazi tespit edildi.

Tarıma kazandırılmak istenen bu alan için 3 yıl boyunca yüzde 90 hibe destekle toplamda 300 bin fıstık fidanı dağıtıldı. Yöredeki vatandaşların toprakla buluşturduğu fidanlar boy verdi.

Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde fıstık fidanlarından 2 yaşına gelen 42 binine Siirt fıstığı aşısı yapıldı.

"Üretim sizden destek bizden"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilere seslenen Yıldız, "Siz yeter ki üretin, biz yanınızdayız. Üretim sizden destek bizden. Siirt fıstığı çeşidini yapılan aşılarla bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Sonbaharda dağıtacağımız 100 bin fıstık fidanı ile daha çok çiftçiye destek sunmuş olacağız, daha çok atıl alanı fıstık bahçesine dönüştürmüş olacağız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar da atıl durumdaki arazileri fıstıkla buluşturmak için Valilik oluruyla harekete geçtiklerini belirtti.

Bu yıl kasım ayında verilecek 100 bin fidan ile atıl arazilerde toplamda 400 bin fidanın yeşermiş olacağını dile getiren Namdar, bazı fidanlara Siirt fıstığı aşılanmasına da başlandığını ifade etti.

Namdar, "Amacımız Şırnak'ta atıl durumda olan köy arazilerini fıstık bahçelerine dönüştürmek. Desteklerinden dolayı Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Arazileri atıl durumda olan 1000'e yakın çiftçinin kendilerinden fidan, tel örgü ve iş makinesi talep ettiğini dile getiren Namdar, Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği olarak bu talepleri karşılamak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"İnşallah ilimiz fıstık şehri olacak"

Fidan desteği alan vatandaşlardan Halil Uysal, daha önce güvenlik gerekçesiyle terk etmek zorunda kaldıkları köylerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla, verilen desteklerle bir süredir tarımsal faaliyet yaptığını, atıl durumdaki 46 dönüm arazisine fıstık fidanı diktiğini anlattı.

Uysal, "Köyümüzde şu an 4 bin fıstık fidanı var. Bu yıl buna 5 bin daha eklemek istiyoruz. Bu topraklar atıl durumdaydı, güvenlik nedeniyle kimse gidip gelemiyordu. Huzur ve güven ortamıyla vatandaşlar arazilerini değerlendiriyor. Devlet desteğiyle atıl araziler fıstık bahçelerine dönüştü. İnşallah ilimiz fıstık şehri olacak." ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki fidanlara fıstık aşısı yapan Mehmet Çapar da aşı uygulamasına büyük bir rağbet olduğunu, günde yaklaşık 200 fidanı aşıladığını belirtti.

AA