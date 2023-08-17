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Burada babalarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Merve, Tuba ve Burak ile eşi Raziye Ak, yakınları tarafından teselli edildi.

Meslektaşları tarafından uçaktan alınan cenaze, Hocacihan Mahallesi'ndeki Tatbikat Camisi'ne götürüldü.

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