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Yangın nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy mevkisinde 34 LNG 053 plakalı servis minibüs ünden duman çıktığını fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekti.

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