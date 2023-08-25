Istanbul

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy mevkisinde 34 LNG 053 plakalı servis minibüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekti.

Yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

AA