Merhabalar Tarihten!!!
SİVAS KONGRESİ’NİN 106.YILI KUTLU OLSUN!
Tarih öğretici,güne ışık tutan ;
düşünsel ufkumuzu açan kocaman derya,
içimizi ferahlatan ılık rüzgar,
bazen bir fırtına yüreğe oturan...
Sevr anlaşması 10 ağustos 1920 tarihinde İstanbul hükümeti ve padişah Vahdettin tarafından imzalanmıştı...
19 Ağustos 1920’de
ANKARA TBMM’nde İHANET-İ VATANİYYE kanunu yürürlüğe girdi.
Kanun:”Sevr İDAM FERMANINI imzalayan,akteden,onaylayanları VATAN HAİNİ” ilan ediyordu.
Hala Sevr imzalanmadı ki diyenlere tekrar duyurulur!!!
…
Günümüzde de İHANET-İ VATANİYYE KANUNUNA DAHA DA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR!
1919 KURTULUŞ MÜCADELESİNİN BAŞLADIĞI ANLARA DÖNELİM...
1919 Ağustos ayı ERZURUM KONGRESİ SONUÇLARI;
-VATANIN TEHLİKEDE OLDUĞUNU TESPİT!
-VATANIN BÖLÜNEMEZ BİR BÜTÜN OLDUĞUNU TESPİT!
-İSTANBUL HÜKÜMETİ VE PADİŞAH VAHDETTİN'İN İTİLAF DEVLETLERİ İLE BİRLİKTE VATANIN BÖLÜNMESİNE,TUTSAK EDİLMESİNE HİZMET ETTİĞİ TESPİTİ!
YAPILDI...
VATANIN NASIL KURTARILACAĞI ise SİVAS KONGRESİ İLE KARARLAŞTIRILACAKTI...
İstanbul Hükümeti-Damat Ferit,Padişah Vahdettin,Mütareke Basını-Ali Kemal ve İtilaf Devletleri açısından 1919 haziran,temmuz,
ağustos ayları endişe verici idi!!!
Haziran 1919'da "MUSTAFA KEMAL'İ GERİ ÇAĞIRINIZ"emri verildi İngiliz'ler tarafından Padişah'a...
Padişah Emre hemen uydu;"MUSTAFA KEMAL'İ GERİ ÇAĞIRDI..."
Ağustos ayında:AMERİKAN MANDASI VE/VEYA İNGİLİZ HİMAYESİ GÖRÜŞÜLÜYORDU İSTANBUL'DA!!!
SİVAS KONGRESİ TOPLANIRSA "ŞEHRİ İŞGAL EDERİZ"TEHDİTLERİNE BAŞLADILAR İTİLAF DEVLETLERİ!!!
SİVAS KONGRESİ 2 EYLÜL 1919'da,
MUSTAFA KEMAL'İN KONGRE AÇIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLADI.
ULU ÖNDER:
“Siyasi birlikten”daha çok “MİLLİ BİRLİK”vurgusu yaparak tarihi bir konuşma yaptı kongre açılışında...
BUGÜN ‘MİLLİ BİRLİK’YERİNE ‘SİYASİ BİRLİK’ OLUŞTURMAK İSTEYENLERE DUYURULUR;
…
Tarihi konuşmadan satır başları;
" Saygıdeğer efendiler!
Yurdun ve ulusun kurtuluşunu amaçlayan zorunlu nedenler,sizleri bunca sıkıntılar ve engeller karşısında SİVAS'ta topladı...
Yiğitçe davranışınızdan dolayı sizi kutlar;
"Hoş geldiniz"demekle Mutlu olduğumu bildirmek isterim..."
...
"Efendiler ulusumuzun sizler gibi uyanık ve şerefli kişileri,bu kaygılı karanlık görüntülerden umutsuzluğa düşmediler.Çünkü onlar bilirler ki;Tarih:bir ulusun varlığını hiç bir zaman inkar edemez.Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile inanırlar ki;haksız bir görüşte yurdumuza ve ulusumuza karşı verilen hükümler,ortaya sürülen kanılar er geç iflas edecektir..."
"Efendiler!itilaf devletlerinin haksızlıkları ile İstanbul Hükümeti'nin basiretsizliği karşısında Ulusumuz;varlığını belirtmek ve bu saldırılara karşı namusunu ve bağımsızlığını korumak gerektiğine hükmetmek zorunda kaldı..."
...
"Efendiler!burada büyük bir üzüntü ile yüce topluluğunuza belirtmek zorundayım ki;ülkenin ve ulusun kutsal varlıklarını korumaktan güçsüzlükten,miskinlikten,basiretsizlikten ve dolayısıyla teslimiyetten başka bir şey gösterememiş olan İstanbul Hükümeti;ulusu hep yenilmiş,bitmiş göstermek gibi ;düşmanlarımızın çıkarına işleyen aykırı davranışlarda;ancak gücünü gösterebildi.
Bu hal ulusal tarihimiz de elbette ki İstanbul Hükümeti hesabına ,lekeli bir sahifedir..."
...
"...Erzurum ve Sivas Kongrelerinin birbiri ardı sıra;birbirinden daha yetkili toplanmış olması,herhalde iyiliğin ve esenliğin müjdecisidir..."
"Sözlerime son verirken;Yurdun ve Ulusun KURTULUŞ ve YÜKSELİŞ amacına bağlı olan topluluğumuzun hayırlı ve başarıya ulaşmasını YÜCE TANRI'dan DİLERİM."
ATATÜRK’ÜN AÇIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAYAN
SİVAS KONGRESİNDE,’TOPYEKUN SAVAŞ’
KARARI ALINMIŞTIR...
‘TOPYEKUN SAVAŞ’İÇİN ÖNCE SAVAŞI YÜRÜTECEK;"MİLLİ MECLİS VE MİLLİ HÜKÜMET"OLUŞTURULMALI;
‘SAVAŞ HAZIRLIKLARI’ YAPILMALIDIR...
Bunun için :MUSTAFA KEMAL SİVAS KONGRESİ'nde BAŞKAN SEÇİLİR...
YÜCE ALLAH’TAN dilerim ki;
ÜLKEM 1923 AYDINLIĞINA;
ULUSUM 1919 SAMSUN RUHUNA DÖNSÜN...
MERAK ETTİĞİM VE SESLENECEĞİM ;
ERZURUM VE SİVAS'IN AYDIN RUHLU,
MÜCADELECİ 1919 RUHU SERGİLEMİŞ HALKI;NEREDESİNİZ???
Aranıza daha sonra bu kadar yobaz ve vatan hainlerini nasıl aldınız???
SİVAS KONGRESİ’NİN 106.yılını kutluyor;ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM…