Merhabalar Tarihten!!!

SİVAS KONGRESİ’NİN 106.YILI KUTLU OLSUN!

Tarih öğretici,güne ışık tutan ;

düşünsel ufkumuzu açan kocaman derya,

içimizi ferahlatan ılık rüzgar,

bazen bir fırtına yüreğe oturan...

.../...

Sevr anlaşması 10 ağustos 1920 tarihinde İstanbul hükümeti ve padişah Vahdettin tarafından imzalanmıştı...

19 Ağustos 1920’de

ANKARA TBMM’nde İHANET-İ VATANİYYE kanunu yürürlüğe girdi.

Kanun:”Sevr İDAM FERMANINI imzalayan,akteden,onaylayanları VATAN HAİNİ” ilan ediyordu.

Hala Sevr imzalanmadı ki diyenlere tekrar duyurulur!!!

…

Günümüzde de İHANET-İ VATANİYYE KANUNUNA DAHA DA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR!

.../...

1919 KURTULUŞ MÜCADELESİNİN BAŞLADIĞI ANLARA DÖNELİM...

1919 Ağustos ayı ERZURUM KONGRESİ SONUÇLARI;

-VATANIN TEHLİKEDE OLDUĞUNU TESPİT!

-VATANIN BÖLÜNEMEZ BİR BÜTÜN OLDUĞUNU TESPİT!

-İSTANBUL HÜKÜMETİ VE PADİŞAH VAHDETTİN'İN İTİLAF DEVLETLERİ İLE BİRLİKTE VATANIN BÖLÜNMESİNE,TUTSAK EDİLMESİNE HİZMET ETTİĞİ TESPİTİ!

YAPILDI...

VATANIN NASIL KURTARILACAĞI ise SİVAS KONGRESİ İLE KARARLAŞTIRILACAKTI...

.../...

İstanbul Hükümeti-Damat Ferit,Padişah Vahdettin,Mütareke Basını-Ali Kemal ve İtilaf Devletleri açısından 1919 haziran,temmuz,

ağustos ayları endişe verici idi!!!

Haziran 1919'da "MUSTAFA KEMAL'İ GERİ ÇAĞIRINIZ"emri verildi İngiliz'ler tarafından Padişah'a...

Padişah Emre hemen uydu;"MUSTAFA KEMAL'İ GERİ ÇAĞIRDI..."

Ağustos ayında:AMERİKAN MANDASI VE/VEYA İNGİLİZ HİMAYESİ GÖRÜŞÜLÜYORDU İSTANBUL'DA!!!

SİVAS KONGRESİ TOPLANIRSA "ŞEHRİ İŞGAL EDERİZ"TEHDİTLERİNE BAŞLADILAR İTİLAF DEVLETLERİ!!!

.../...

SİVAS KONGRESİ 2 EYLÜL 1919'da,

MUSTAFA KEMAL'İN KONGRE AÇIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLADI.

ULU ÖNDER:

“Siyasi birlikten”daha çok “MİLLİ BİRLİK”vurgusu yaparak tarihi bir konuşma yaptı kongre açılışında...

BUGÜN ‘MİLLİ BİRLİK’YERİNE ‘SİYASİ BİRLİK’ OLUŞTURMAK İSTEYENLERE DUYURULUR;

…

Tarihi konuşmadan satır başları;

" Saygıdeğer efendiler!

Yurdun ve ulusun kurtuluşunu amaçlayan zorunlu nedenler,sizleri bunca sıkıntılar ve engeller karşısında SİVAS'ta topladı...

Yiğitçe davranışınızdan dolayı sizi kutlar;

"Hoş geldiniz"demekle Mutlu olduğumu bildirmek isterim..."

...

"Efendiler ulusumuzun sizler gibi uyanık ve şerefli kişileri,bu kaygılı karanlık görüntülerden umutsuzluğa düşmediler.Çünkü onlar bilirler ki;Tarih:bir ulusun varlığını hiç bir zaman inkar edemez.Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile inanırlar ki;haksız bir görüşte yurdumuza ve ulusumuza karşı verilen hükümler,ortaya sürülen kanılar er geç iflas edecektir..."

"Efendiler!itilaf devletlerinin haksızlıkları ile İstanbul Hükümeti'nin basiretsizliği karşısında Ulusumuz;varlığını belirtmek ve bu saldırılara karşı namusunu ve bağımsızlığını korumak gerektiğine hükmetmek zorunda kaldı..."

...

"Efendiler!burada büyük bir üzüntü ile yüce topluluğunuza belirtmek zorundayım ki;ülkenin ve ulusun kutsal varlıklarını korumaktan güçsüzlükten,miskinlikten,basiretsizlikten ve dolayısıyla teslimiyetten başka bir şey gösterememiş olan İstanbul Hükümeti;ulusu hep yenilmiş,bitmiş göstermek gibi ;düşmanlarımızın çıkarına işleyen aykırı davranışlarda;ancak gücünü gösterebildi.

Bu hal ulusal tarihimiz de elbette ki İstanbul Hükümeti hesabına ,lekeli bir sahifedir..."

...

"...Erzurum ve Sivas Kongrelerinin birbiri ardı sıra;birbirinden daha yetkili toplanmış olması,herhalde iyiliğin ve esenliğin müjdecisidir..."

"Sözlerime son verirken;Yurdun ve Ulusun KURTULUŞ ve YÜKSELİŞ amacına bağlı olan topluluğumuzun hayırlı ve başarıya ulaşmasını YÜCE TANRI'dan DİLERİM."

.../...

ATATÜRK’ÜN AÇIŞ KONUŞMASI İLE BAŞLAYAN

SİVAS KONGRESİNDE,’TOPYEKUN SAVAŞ’

KARARI ALINMIŞTIR...

‘TOPYEKUN SAVAŞ’İÇİN ÖNCE SAVAŞI YÜRÜTECEK;"MİLLİ MECLİS VE MİLLİ HÜKÜMET"OLUŞTURULMALI;

‘SAVAŞ HAZIRLIKLARI’ YAPILMALIDIR...

Bunun için :MUSTAFA KEMAL SİVAS KONGRESİ'nde BAŞKAN SEÇİLİR...

.../...

YÜCE ALLAH’TAN dilerim ki;

ÜLKEM 1923 AYDINLIĞINA;

ULUSUM 1919 SAMSUN RUHUNA DÖNSÜN...

.../...

MERAK ETTİĞİM VE SESLENECEĞİM ;

ERZURUM VE SİVAS'IN AYDIN RUHLU,

MÜCADELECİ 1919 RUHU SERGİLEMİŞ HALKI;NEREDESİNİZ???

Aranıza daha sonra bu kadar yobaz ve vatan hainlerini nasıl aldınız???

.../...

SİVAS KONGRESİ’NİN 106.yılını kutluyor;ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM…