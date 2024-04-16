Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ardından 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, 3 grup halinde yapılan yarı saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA