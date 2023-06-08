Sivas

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon ligde inişli çıkışlı grafik sergileyen kırmızı-beyazlı ekip, 41 puanla sezonu 14. sırada tamamladı.

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Sivas ekibi, bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Ligde yaptığı 36 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor, 46 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 54 gol gördü.

Süper Lig'e yeniden yükseldiği 2017-2018 sezonunu 49 puanla 7'nci sırada tamamlayan Sivasspor, 2018-2019'u 41 puanla 12'nci, 2019-2020'yi 60 puanla 4'üncü, 2020-2021'i 65 puanla 5'inci ve 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10'uncu sırada bitirdi.

Üst üste 3 yıl Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Sivas temsilcisi, bu sezon ise 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'deki performansının gerisinde kaldı.

Avrupa'da son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç temsilcisi Malmö'ye elenen Sivasspor, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirdi.

Organizasyonda son 16 turuna yükselme başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya elendi.

Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı

Tarihinde ilk kez geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek kupanın dışına itti.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan Demir Grup Sivasspor, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, kupada çeyrek final oynamadan direkt yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, 0-0 biten maçın rövanşında rakibine 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.

Sivasspor'un en istikrarlısı Goutas

Kırmızı-beyazlıların Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon lig maçlarının en istikrarlı oyuncu olarak dikkati çekti. Goutas, 31 maçta 2 bin 685 dakika sahada kalmayı başardı.

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural 30 maçta 2 bin 655, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt 30 karşılaşmada 2 bin 384 ve hücuma dönük orta saha oyuncusu Max Gradel ise 30 müsabakada 2 bin 270 dakika süre aldı.

Gol yükünü Max Gradel çekti

Sivas ekibinin Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, ligde 7 golle en çok gol atan ismi oldu.

Gradel'i 6 golle forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ve 5 golle sezon ortasında Sivasspor ile yolları ayrılan Dia Saba takip etti.

Kırmızı-beyazlı takımda Erdoğan Yeşilyurt 1 kırmızı, 4 sarı, Uğur Çiftçi 1 kırmızı, 3 sarı ve Mustapha Yatabare 1 kırmızı, 3 sarı kart görerek en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Robin Yalçın 6, Charis Charisis, Goutas, Max Gradel, Ziya Erdal, Dia Saba ve Samuel Saiz 4'er, Caner Osmanpaşa ve Fredrik Ulvestad 3'er, Hakan Arslan, Abdul Kader Keita ve Isaac Cofie 2'şer, Samba Camara, Aaron Appindangoye ve Ali Şaşal Vural ise 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

AA