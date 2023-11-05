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71. dakikada Koita orta alandan aldığı topla ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci kurtardı.

67. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topun gelişine Koita, sert vurdu. Top kaleci Ertaç Özbir'in dizlerine çarparak taca çıktı.

57. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşun da Sivasspor defansının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Stambouli'nin önünde kaldı. Stambouli düzgün bir vuruşla topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi. 1-1

10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

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