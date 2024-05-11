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Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa, Achillas Poungouras ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Başakşehir maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

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