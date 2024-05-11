BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Başakşehir maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa, Achillas Poungouras ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA