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Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 38. haftasındaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde İbrahim Akdağ kırmızı kart, Achillas Poungouras ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte İstanbulspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

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