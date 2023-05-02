Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Şampiyonlukla ilgili bir tereddütümüz yok

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Şampiyonlukla ilgili bir tereddütümüz yok

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor , Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.