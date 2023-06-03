Ankara

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

AA