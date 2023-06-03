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İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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