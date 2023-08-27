SİVAS (AA) - Merkeze bağlı Törnük köyünde B.B. (53) ile E.Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ordu'da iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı Ordu'da iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. tüfekle E.Ç'yi elinden vurdu.

Kavgaya bu kişilerin yakınlarının da karışması üzerine B.B ile Y.B. (22) sopa ve kürekle yaralandı.

Yaralılardan B.B. ile Y.B. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, E.Ç. ise Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan M.Ç. (26) ve H.Ç. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.