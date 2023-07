Valilikten yapılan açıklamaya göre Şimşek, Kangal-Gürün yol ayrımında bulunan tohumluk patates tarlasını inceledi, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi aldı.

Sivas'ta her geçen gün ekilen arazi miktarının arttığını vurgulayan Şimşek, "Ürün çeşitliliği de artıyor. Devletimizin desteği, çiftçilerimizin de gayreti ile her geçen gün daha çok arazi ekiliyor. Başka bölgelerimizde de şu an buğday hasadı, Gürün'de kayısı, ayçiçek hasadı olacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta bu yıl patates rekoltesinde artış beklendiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle tohumluk patates üretimine önem veriyoruz ve arzu ediyoruz ki çiftçilerimiz katma değeri yüksek tohumluk patates üretimine ağırlık versin. Sivas, bu anlamda hastalıktan ari çok elverişli bir bölge. Bu yıl yaklaşık 90 bin dekarlık alanda patates ekimi yapıldı ve inşallah rekor bekliyoruz. Yaklaşık 445 bin tonluk rekolte beklentimiz var ve bunun 75 bin tonu tohumluk patates olacak. İnşallah bu çalışmalarımız ve çabalarımızla ilimizdeki çiftçilerimizi daha çok katma değeri yüksek ürünlere yöneltmiş olacağız. İnanıyorum ki Sivas'ımız sanayide yakaladığı ivmeyi tarımda da yakalayacak, daha çok üretim ve istihdam gerçekleştireceğiz."

AA