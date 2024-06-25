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Ekipler, araç ve içindeki 4 şüphelinin üzerinde 22 parça kağıda emdirilmiş yaklaşık 17 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

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