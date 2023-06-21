İSTANBUL- Tokenlaştırılmış menkul kıymet ihracı ve trading’inde lider platform Bitfinex Securities Ltd, Kazakistan’da öncü bir varlık yönetimi şirketi olan SkyBridge Digital Finance ile anlaşmaya vararak mutabakat anlaşması (MOU) imzaladı. Anlaşma, iki şirketin faaliyet süreçlerinde daha fazla iş birliği sağlamak amacıyla bu ayın ilk döneminde Astana Uluslararası Borsası ile ayrı bir mutabakat anlaşması imzalanmasının ardından geldi.

SkyBridge grubunun bir parçası olan SkyBridge Digital Finance, yatırım fonlarını piyasaya süren ilk Kazakistan firması olarak biliniyor. Varlık yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetlerindeki uzmanlığıyla öne çıkan SkyBridge, bölge genelinde yatırım fırsatlarına ve ekonomik büyümeye öncülük eden bir rol oynuyor.

Tokenize menkul kıymetler alanında yeni iş birliği

Mutabakat metninin imzalanması hem Bitfinex Securities hem de SkyBridge Digital Finance için önemli bir dönüm noktası olurken, tokenize menkul kıymetlerin yenilikçi alanında yeni bir stratejik iş birliği dönemi vaat ediyor. Her iki şirket hızla küreselleşen müşteri portföyünün gelişen taleplerini karşılamak adına ürün tekliflerini genişletmeyi amaçlıyor. Bu anlaşmanın ardından Bitfinex Securities ve SkyBridge Digital Finance, KOBİ menkul kıymetlerinin küresel ölçekte tokenlaştırılması için güvenli ve düzenlenmiş bir ortam sağlamak üzere iki yapının da uzmanlıklarından yararlanmayı amaçlıyor.

HABER: METE YILMAZ