Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa sahip Slovakya’daki seçimde 22 parti ve bir ittifak yarışıyor.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00’de başladığı ülkede yaklaşık 4 milyon 360 bin seçmen, AP’ye gönderecekleri 15 milletvekilini belirlemek için 22.00’ye kadar oy kullanacak.

Başbakan Robert Fico’ya 15 Mayıs’ta düzenlenen silahlı saldırının gölgesinde gerçekleşecek seçimde Ukrayna’da süren savaş, düzensiz göç ve iktidarın hukuk alanında yapmayı planladığı reformlar gibi konular öne çıkıyor.

Silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun Ekim 2023’de başbakanlık görevini üstlenir üstlenmez Ukrayna’ya askeri yardımı durdurması ve savaşa ilişkin yaptığı açıklamaların Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la benzerlik göstermesi, seçim sonrası AP bünyesinde benzer yaklaşımlara sahip sağ oluşumun kurulacağı yorumlarına yol açtı.