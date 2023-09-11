İstanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve Futbol Arena platformu iş birliği ile uygulamaya konulan "Türkiye Taraftarlık Araştırması 2" projesinde, taraftarlar "www.taraftarlikarastirmasi.com" web sitesi üzerinden ankete katılabilecek.

Bir ay devam edecek araştırmanın sonuçları, bilimsel araştırma yöntemleri usulüne göre analiz edilerek kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçen sezon 81 ilden 50 bine yakın futbolseverin katılımı ile gerçekleşen "Türkiye Taraftarlık Araştırması 1", bugüne kadar yapılan en yüksek katılımlı futbol araştırması olmuş; futbolseverlerin destekledikleri takımlara olan bağlılıkları, taraftarlık tercihleri, dijital alışkanlıkları başta olmak üzere maç bileti fiyatları, stadyumların ulaşım ve konforları, kulüp-taraftar etkileşimi, sosyal medya, blockchain, metaverse, fan tokenlar gibi birçok farklı alanda soruların yer aldığı proje, spor araştırmaları adına kaynak oluşturmuştu.

Gündüz maçı ve takımın global sermaye gücüne satılması soruları da ankette

Bu sezon yapılan araştırmada, geçen sezon olduğu gibi futbolseverlere dijital dünyadaki tercihleri, stadyumda-evde maç izleme alışkanlarının yanı sıra Avrupa’daki birçok ligde uygulanan gündüz maçlarını isteyip, istemedikleri de soruldu.

Araştırmanın dikkati çeken bir diğer sorusu da global futbol endüstrisinin en çok tartışılan konularından biri olan kulüp sahipliği. "Takımınızın global bir sermaye gücü tarafından satın alınması fikrine nasıl bakarsınız?" sorusuna Türk futbolseverlerin vereceği yanıt, anketin merakla beklenen sonuçlarından birisi.

Sema Tuğçe Dikici: "Bu çalışma, akademik çalışmalara da ışık tutacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Socios Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü ve Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, ankete geniş katılım beklediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiğimiz araştırmamıza rekor bir katılım olmuştu. Bu yıl yanımızda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi ve Futbol Arena platformu da yer alıyor. Bilimsel araştırma yöntemleri esasları doğrultusunda hazırladığımız bu çalışma, değişen ve dijitalleşen dünyada futbolun gerçek sahipleri olan taraftarların tercihlerini öğrenmemize yardımcı olmanın yanı sıra Türk futbolu ve taraftarlık özelinde yapılacak akademik çalışmalara da ışık tutacak. Biz bu alanı sahiplenerek, her yıl düzenli olarak benzer çalışmalar yapmayı hedefliyoruz demiştik. Sözümüzü tuttuk. Her yeni futbol sezonunda farklı sorularla bu araştırma serisini tekrar edeceğiz. Tüm futbolseverlerden de destek bekliyoruz."

AA