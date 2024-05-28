Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Hiran bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları nedeniyle çok sayıda okul kapatıldı.

Somalili yetkililer, okulların ve eğitim materyallerinin sellerde ciddi hasar gördüğünü belirterek, eğitimin uzun süre aksayacağını kaydetti.

Seller nedeniyle 37 binden fazla öğrencinin eğitime ara vermek zorunda kaldığını belirten Somali'deki Beledveyn Bölgesi Eğitim Müdürü Mustafa Osman Mohamud, bölgedeki su baskınları nedeniyle öğrencilerin eğitiminin sık sık aksadığını söyledi.

Somali'de öğretmenlik yapan Elmi Hashi Dhalin de sel nedeniyle birçok eğitim materyalinin tahrip olduğunu ve sınıfların ciddi hasar gördüğünü aktardı.

Çocukların eğitimin aksamasından endişe duyan veliler ise hükümete okulları selden etkilenmeyecek şekilde yüksek yerelere inşa etmesi çağrısı yaptı.