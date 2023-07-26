ANKARA

Adalet yürüşü ile uzun süredir konuşulan Özkan, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

16 Mayıs 2022 tarihinde meclis toplantısında AKP’li Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri sebebiyle eleştirilerin odağı haline gelen Özkan, CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.

Partiden bir yıllık uzaklaştırma cezası alan Özkan’ın cezasının sona ermesiyle birlikte kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Özcan, ikinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü gerçekleştirmişti. Yürüyüş sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapmış olduğu eleştirilerle de gündeme gelmiş parti yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.

HABER:METE YILMAZ