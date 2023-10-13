OSIJEK

Opus Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın açıklamalarında bulunan Montella, "Bütün futbolcularımıza sözlerle başlamak istiyorum. Maçın tüm süresi boyunca ruhlarını sahada bırakan bir futbolcu grubu vardı. Üçlü, hem zihinsel hem de fiziksel bir çalışma sunduk, taktiksel dışında. Sonuna O kadar mücadele ettiler, taktiksel anlamda iyi bir cevap oldu.Üç gün çalışmalarımız yoğun da olsa bize sahada güzel cevap verdi.Milli takım ailelerine vermek istiyorum, geldiğimiz günden beri sürekli destek veriyorlar.Maçın gidişatından sahada birliktelik vardı, sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet teşekkür ederiz. aldık." tasarruf kullanıldı.

"Futbolcularımız mükemmel bir akşam yaşattılar, sonuna kadar mücadele ettiler." diyen Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar büyük bir sportif başarı elde edildiği anlaşıldı. Hırvatistan, Avrupa elemelerinde kendi başına ilk defa yapabiliyor. Biz de onları deplasmanda ilk defa yeniliyoruz. Futbolcularımız sahada milli gururla mücadele ettiler. İlk yarıda sadece beni üzen tek taraf bir gol daha atabilirdik, Atadığımız için biraz daha fazla harcadık.Enerjimizi biraz daha fazla harcadık.Deneyimlerime göre konuşmak gerekirse bir dahaki maçın en zor maç olup olmadığını.Bununla grup sonuncusuyla oynuyorsunuz, farklı bir maça hazırlanmanız gerekmiyor.Hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyi hazırlanmamız gerek."

İtalyan teknik adam, "Grup ortaklığı için avantaj sağlayabilir misiniz?" konuşmana, "Hayır diyemiyoruz, Hırvatistan'ın hala bir eksik maçı var, bizim iki maçımız daha var. Şimdiden bir dahaki maça odaklanmamız gerekiyor. Sonra yine bu konuşmaları yapılıyor." yanıtını verdi.

Montella, "İsmail Yüksek ve Salih Özcan'ın yan yana kusursuz bir şekilde oynadıkları maçları nasıl değerlendiriyorsunuz?" Bunlar arasında ise, "İkisi mükemmele yakın, çok iyi oynadılar tüm enerjilerini sahada bırakan bir ikili gördük ama onları çok iyiydi, diğerleri biraz daha az iyiydi diyemem herkes çok iyiydi. Stoperdeki ikilimiz de beraber ne zaman oynadılar. Samet bugün gerçekten orada gelişti, Abdülkerim Bardakçı da mükemmel bir performans verdi.Genel olarak bazılarının daha gösterişli oynanabileceği, bazılarının biraz daha az gözükse de Cenk'in de gösterdiğimiz çizmemiz gerekiyor, çünkü pozisyonları oyuncu bir futbolcu dışında gerçekten belki de en iyi performansı bu akşam verdi. Maçın bittiği ansif hatta baktığınızda bir 2005'te, bir 2002'de, bir 2000'de futbolcu vardı. Geleceğimiz için çok güzel bir görüntü oldu." şeklinde yanıtladı.