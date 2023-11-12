Haber: Damla Oya Erman

Bu, şirketin Texas'in Boca Chica Beach yakınlarındaki Starbase test sahasında gerçekleştireceği ikinci orbital sınıf Starship ve Super Heavy booster test uçuşu olacak.

SpaceX, Nisan ayında gerçekleştirdiği ilk Starship test uçuşunda roketin infilak etmesinin ardından, bu yeni test uçuşu için bir dizi güncelleme ve iyileştirme yapmıştı. İlk uçuş, aşama ayrılma hatası ve motor kayıpları nedeniyle başarısız olmuştu.

Şirketin CEO'su Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Starship'in en erken 17 Kasım'da fırlatılması için hazırlıklar tamamlanıyor, nihai düzenleyici onay bekleniyor" ifadelerini kullandı. Ancak Musk, fırlatmanın gerçekleşmesinin, hükümet onayına bağlı olduğunu ve "Düzenleyici onay varsayılarak" dedi.

Starship ve Super Heavy, tamamen yeniden kullanılabilir olması ve büyük yükleri uzaya taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. SpaceX, Starship'i ağır yüklerin taşınmasında kullanmayı, derin uzay görevlerinde görev almayı ve uzay turistlerine Ay etrafında uçuşlar düzenlemeyi planlıyor. NASA da Artemis 3 astronotlarını Ay'a indirmek için Starship roketini kullanmayı düşünüyor.

İlk test uçuşunun ardından yapılan güncellemeler arasında, üst aşamanın ayrılma sürecinde kullanılan yeni bir sıcak aşama ayrılma sistemi ve Super Heavy Raptor motorları için yeni bir elektronik İtme Vektör Kontrolü (TVC) sistemi bulunuyor. SpaceX, ayrıca roketin iniş sonrası denize iniş tekniklerini test etmek için Hawaii kıyılarına bir iniş yapmayı ve Super Heavy booster'ının Meksika Körfezi'ne iniş yapmasını planlıyor.

FAA, SpaceX'in Starbase tesisi ve çevresindeki çevresel etkileri anlamak için inşa ettiği su duşu sisteminin değerlendirmesini sürdürüyor. İlk test uçuşu sırasında roketin motor gazı çıkışının yarattığı güç, Starbase tesisinin altına büyük bir çukur açmıştı. Su duşu sistemi, çevresel etkilerini değerlendirmek üzere ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi tarafından inceleniyor.

SpaceX, Starship Second Flight Test adlı görev için bir web sitesi oluşturdu ve eğer fırlatma gerçekleşirse, 17 Kasım'da başlamak üzere canlı bir yayın yapacak. Bu test uçuşu, SpaceX'in Starship'in gelecekteki operasyonlarına yönelik hazırlıklarını değerlendirmek adına kritik bir adım olacak.