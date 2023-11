Haber: Damla Oya Erman

Açık artırmaya sunulan ceket, Propstore açık artırma evi tarafından Amy Winehouse, George Michael, The Beatles, David Bowie ve Elvis gibi müzik tarihinde iz bırakan isimlere ait diğer eşyalarla birlikte listelenmişti.

Jackson'ın bu özel ceketi, Pepsi New Generation reklam serisinin bir parçası olarak büyük ilgi çekmişti. Özellikle saçlarının alev almasıyla hafızalara kazınan olayın yaşandığı anlarda giyilmeyen ceket, müzayede öncesi büyük bir heyecan yaratmıştı.

Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşında yaşamını yitirmişti. Ceketin satışının yanı sıra, George Michael'ın ünlü müzik videosu "I Knew You Were Waiting (for Me)" için giydiği ceket de 115,000 dolara alıcı buldu.

Beklenen satış fiyatı 488,000 dolara kadar çıkması öngörülen Jackson'ın ceketi, müzayede gecesinde 306,000 dolara alıcı buldu. Diğer müzik ikonlarına ait eşyaların da müzayedede ilgi gördüğü belirtildi.