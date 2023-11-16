Haber: Damla Oya Erman

"FAA, SpaceX Starship Super Heavy aracının ikinci fırlatma için lisans izni verdi," dedi kurum yetkilileri bu öğleden sonra gönderilen bir açıklamada. "FAA, SpaceX'in tüm güvenlik, çevresel, politika ve mali sorumluluk gereksinimlerini karşıladığına karar verdi."

Fırlatma, Starbase adlı SpaceX tesisinden, Güney Teksas'ta bulunan bir tesis, Cuma günü (17 Kasım) gerçekleşecek ve 8 a.m. EST'de (1300 GMT; Texas'ta yerel saatle 7 a.m.) başlayan iki saatlik bir pencerede olacak. SpaceX'in nezaretinde buradan Space.com üzerinden izlenebilir.

Starship, tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir olması amaçlanan birinci aşama roketi Super Heavy ve biraz karışık bir şekilde Starship olarak bilinen üst aşama uzay aracını içeriyor. SpaceX, aracın Mars'a yerleşmeyi — şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın uzun süredir hayali olan — ekonomik olarak mümkün kılacağını düşünüyor ve bu gelecekte yakın bir zamanda gerçekleşebilir.